Şarampole yuvarlanan araç sürücüsü yaralandı

 Kayseri'de şarampole yuvarlanan araçta bulunan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. 

PAYLAŞ
  • 26.06.2023 19:28
  • Güncelleme: 26.06.2023 19:28
  • 42
Şarampole yuvarlanan araç sürücüsü yaralandı

Kaza, Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halinde olan araç sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan araç şarampole yuvarlandı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayda yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. 

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Besicilerden Başkan Yalçın'a hayvan pazarı teşekkürü

Besicilerden Başkan Yalçın'a hayvan pazarı teşekkürü

Teşrik tekbirleri yarın başlıyor! Teşrik tekbiri nedir?

Teşrik tekbirleri yarın başlıyor! Teşrik tekbiri nedir?

Kurban Bayramı öncesi altın-döviz piyasası

Kurban Bayramı öncesi altın-döviz piyasası

Uyuşturucuyu çamaşırına gizleyen şüpheli yakalandı

Uyuşturucuyu çamaşırına gizleyen şüpheli yakalandı

5 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden komşunun oğlu adli kontrol şartıyla serbest

5 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden komşunun oğlu adli kontrol şartıyla serbest

Uzmanı uyardı: 'Bayramda et tüketimi için öğle saatleri tercih edilmeli'

Uzmanı uyardı: 'Bayramda et tüketimi için öğle saatleri tercih edilmeli'

Çok Okunanlar
1
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

2
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

3
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

4
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

5
Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

6
Bu acıya yürek dayanmaz: Anne ve 2 çocuğu feci şekilde can verdi

Bu acıya yürek dayanmaz: Anne ve 2 çocuğu feci şekilde can verdi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şarampole yuvarlanan araç sürücüsü yaralandı

Şarampole yuvarlanan araç sürücüsü yaralandı

Araç, alev topuna döndü

Araç, alev topuna döndü

DAHA FAZLA
Kadınların da karıştığı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

Kadınların da karıştığı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

Arı kovanlarına ayı saldırdı

Arı kovanlarına ayı saldırdı

Bayram öncesi LPG'ye zam kesinleşti

Bayram öncesi LPG’ye zam kesinleşti

Kurban Bayramı öncesi tatlıcılarda yoğunluk

Kurban Bayramı öncesi tatlıcılarda yoğunluk

Bayram yaklaştı pazarlıklar kızıştı

Bayram yaklaştı pazarlıklar kızıştı