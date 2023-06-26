Şarampole yuvarlanan araç sürücüsü yaralandı
Kayseri'de şarampole yuvarlanan araçta bulunan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
- 26.06.2023 19:28
- Güncelleme: 26.06.2023 19:28
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Kaza, Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halinde olan araç sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan araç şarampole yuvarlandı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayda yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
1ha
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