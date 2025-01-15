Kayseri'de suç örgütü çökertildi: 19 gözaltı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen “Hücre-6” operasyonda yakalanan organize suç örgütü üyesi 19 şüphelinin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, kasten yaralama, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

EVDEN ADETA CEPHANELİK ÇIKTI

Operasyonlar sonucunda ise 15 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek/senet ve dijital materyal ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyon anında ilişkin görüntüleri paylaşarak, “Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde görenleri 112 Acil Çağrı Merkezine bildirin. Biz gereğini yapalım.

Operasyonları koordine eden Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum” dedi.