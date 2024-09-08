Sarımsaklı'da Huzur Şenliği etkinliği düzenlendi

Sarımsaklı Mahallesi'nde Huzur Şenliği etkinliği düzenlendi. Etkinlikte mahalle halkının yaptığı yemekler vatandaşlara ikram edildi.

Sarımsaklı'da Huzur Şenliği etkinliği düzenlendi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Sarımsaklı Mahallesi’nde Huzur Şenliği etkinliği düzenlendi. Mahalle sakinlerinin hazırladıkları yemeklerin dağıtıldığı etkinlikte vatandaşlara pilav ve ayran ikram edildi. Düzenlenen etkinliğe vatandaşların yanı sıra Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Sarımsaklı Mahalle Muhtarı Can Öcal’da katıldı.

Haber Merkezi

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