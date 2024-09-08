Vali Çiçek, 'Yamula'yı sadece Kayseri'ye değil tüm Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz'

Kocasinan Belediyesi tarafından Kuşçu Marinada gerçekleştirilen ‘Olta Balıkçılığı Yarışması’nda açıklamada bulunan Vali Gökmen Çiçek, ‘’Yamula bu dönemde özellikle su sporlarıyla ilgili festivaller, yarışmalar, şampiyonalar ve arkasına olta balıkçılığıyla ilgili her sene keyifle takip edilen organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Bu sene daha da çoşkulu bir şekilde kutlanıyor. Kocasinan belediyesi, kaymakamlığı ve muhtarlığı marinayı canlandırmak için çok büyük emek sarf ediyorlar. Bizde belediyenin yaptığı çalışmalara destek olmaya çalışıyoruz. Kayseri’nin denizi şenlikli olsun, ıssız ve sessiz kalmasın istiyoruz. Yamula’yla ilgili gerçekten hayallerimiz, ideallerimiz ve ümitlerimiz var” diye konuştu.

’3.5 MİLYON AĞAÇ DİKDİK, YÜZDE 80’İ TUTTU’

Vali Çiçek, söz verdikleri 10 milyon ağaç dikiminin 3 buçuk milyonunu diktiklerini ifade ederek, “Kayserililere 10 milyon ağaç dikeceğiz diye söz verdik. İnşallah burayı yemyeşil yapacağız. Bu zamana kadar diktiğimiz 3 buçuk milyon ağacın yüzde 80’in tuttuğunu gördük ve sürekli kontrol ediyoruz. Kocasinan Belediyesi sulamalarını takip ediyor. Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerine ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum, çok büyük emek verdiler. Kocasinan Kaymakamımız sürekli bu bölgede faaliyetlerini sürdürüyor. Kuşçu marinayı elimizden geldiğince kalkındırmak için her şeyi yapıyoruz. Yamula’yı sadece Kayseri’ye değil tüm Türkiye’ye tanıtmak istiyoruz. Kim demiş ki Kayseri’nin denizi yok, bal gibi de denizi var. Denizde balık çıkmazken Kayseri’nin denizinde balık dolu işte görüyorsunuz. Öte yandan bu sene Kocasinan Belediyesi tarafından valilik destekli su sporları merkezi yapıldı ve gençlik spor müdürlüğümüz tarafından işletiliyor. Buraya birçok sporcumuz ve gençlerimiz geliyor ayrıyeten de turistik açıdan da ev sahipliği yapabilecek bir yer. Gelen misafirleri nasıl rahat ettirebiliriz diye sürekli yenilik koyacağız. Kocasinan Belediye başkanımıza ve Olta Balıkçılığına düzenledikleri organizasyon için çok teşekkür ederim” dedi.

‘DOĞAL HAYATI KORUMAK İÇİN BALIK BIRAKIYORUZ ‘

Vali Gökmen Çiçek ‘’Kayseri İl Tarım ve Orman Bakanlığımız koordinesinde doğal hayatı korumak adına 1 milyon 130 bin balık bıraktık. Doğal hayatın korunması için çok fazla çaba sarf ediliyor bu sene de aynı rakamlara ulaşacağız ve çalışmalarımıza devam edeceğiz yeter ki hemşerilerimiz Kuşçu Marina’yı biraz daha çok ziyaret etsinler ‘’ şeklinde konuştu.