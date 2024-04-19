Sarıoğlan Belediyesi Eski Başkanı tutuklandı
Sarıoğlan Belediyesi Eski Başkanı Ali Osman Yıldız iddiaya göre dolandırıcılık suçu ile tutuklandı.
Sarıoğlan Belediyesi eski Başkanı ve 31 Mart Yerel Seçimlerinde Sarıoğlan için aday olan Ali Osman Yıldız evine gittiği sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yıldız’ın iddiaya göre dolandırıcılık suçundan hakkında yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Yıldız emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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