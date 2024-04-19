İmam Hatip Spor Oyunları heyecanı başladı

Hikmet Spor Kulübü Başkanı Yusuf DUMAN, "Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Hikmet Spor Kulübü olarak, 45 farklı okuldan ve yaklaşık 2000 genç sporcudan oluşan bir topluluğu bir araya getirerek spor oyunlarını başarıyla düzenlemekteyiz. Basketbol, futbol, futsal, voleybol, dart, bocce, masa tenisi, satranç, bilek güreşi, okçuluk, yüzme, atletizm, judo, kickboks ve taekwondo gibi geniş bir yelpazedeki 15 farklı spor dalında yarışacak olan genç sporcular, yeteneklerini sergileme fırsatı bulacaklar. Herkesin heyecanla beklediği bu turnuvaya katılım sağlayan tüm okul ve öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum." dedi.

Konuyla ilgili bilgi veren İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz MEMİŞ, "Bu önemli organizasyon, İmam Hatip okullarımızın değerli öğrencilerini bir araya getirerek, aralarındaki kaynaşmayı güçlendirmeyi, İmam Hatip kültürünü ve ruhunu canlı tutmayı hedefliyoruz. Ayrıca, toplumumuzu iyilik ve spor etrafında bir araya getirerek dönüşümüne katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Sporun toplum genelinde daha yaygınlaşmasını teşvik ederek sağlıklı bir yaşam tarzının yayılmasına da destek olmayı amaçlıyoruz.

İmam Hatip öğrencileri arasında sporun yaygınlaşması, bu okulların cazibesinin artırılması ve okullar arası kaynaşmanın sağlanması için bu organizasyon çok önemliydi. Okulların sportif alanda gelişimi için de çok önemliydi. Gözbebeğimiz olan tüm okul ve öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.