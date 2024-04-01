Mustafa İlmek seçimi önde bitirdi

Cumhur İttifakı İncesu Belediye Başkan Adayı Mustafa İlmek, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi önde bitirdi.

Mustafa İlmek seçimi önde bitirdi
Kayseri GündemEditör

Cumhur İttifakı İncesu Belediye Başkan Adayı Mustafa İlmek, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi önde bitirdi.

İncesu ilçesinde sandıkların yüzde 97.47’si açılırken, resmi olmayan sonuçlara göre sonuçlar şu şekilde:

"AK Parti Adayı Mustafa İlmek 8 bin 73 oy, Yeniden Refah Partisi Adayı Zekeriya Karayol 6 bin 466 oy, İYİ Parti Adayı Recep Güngör 2 bin 88 oy, CHP Adayı Ayşe Kendir 653 oy, Saadet Partisi Adayı Kerim Çürüttü 358 oy, diğer adaylar 207 oy."

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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