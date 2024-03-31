Sarız 'CHP' dedi 

Türkiye bir kez daha seçim için sandık başına gitti. 2024 yılı Mahalli İdari Seçimleri için oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle sonlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere merkez ilçelerde kimin kazanacağı merakla beklenirken sandıklardaki sonuçlar ise sayılmaya başladı. Resmi olmayan sonuçlara göre ise Sarız’da başkan Baki Bayrak 3 bin 38 oy alırken CHP’nin adayı Ömer Faruk Eroğlu, 3 bin 591 oy ile Bayrak’ı geçti.