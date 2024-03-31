Yeşilhisar’da iki aday aynı sayıda oy aldı

Türkiye bir kez daha seçim için sandık başına gitti. 2024 yılı Mahalli İdari Seçimleri için oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle sonlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere merkez ilçelerde kimin kazanacağı merakla beklenirken sandıklardaki sonuçlar ise sayılmaya başlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre ise Yeşilhisar’da İYİ Parti’nin adayı Salih Karagöz ve Cumhur İttifakı'nın adayı Halit Taşyapan 4 bin 315 oy aldı.

Öte yandan adayların oy oranlarına itiraz edeceği ve oyların yeniden sayılacağı öğrenildi.