Sarız kaymakamı Kerem Albayrak oldu
Kayseri'nin Sarız ilçesinde yeni Kaymakam Kerem Albayrak oldu.
Sarız ilçesinde geçtiğimiz günlerde görevden alınan Salih Aydın’ın yerine yeni kaymakamlık görevine Kerem Albayrak geldi.
Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak ise kaymakam Albayrak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Bakmadan Geçme
Başkan Altun: 'Biz Bünyan'da birlikte yaşamaya devam edeceğiz'
Kayseri'den kalkan eğitim uçağı acil iniş yaptı
Başkan Büyüksimitci: 'Kayserili firmalarımız Mobilya Fuarı'na damga vurdu'
Milletvekili Cıngı'ya bir uluslararası görev daha
Huzur operasyonunda bin 43 kişi sorgulandı
Güven timleri 1 haftada 10 aranan şahsı yakaladı