Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç'tan hakem hatalarına isyan

 Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, ' Kayserispor camiası aleyhine yapılan hakem hataları artık çizmeyi aşmıştır. Sabır ve metanetimiz bitmiştir' dedi.

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç'tan hakem hatalarına isyan

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Süper Ligin 22’inci haftasında Samsunspor - Kayserispor arasında oynanan ve ev sahibi takımın 2-0’lık galibiyeti sonrası açıklama yaptı. Koç, “MHK ve TFF'ye ilk ve son çağrımızdır. Kayserispor camiası aleyhine yapılan hakem hataları artık çizmeyi aşmıştır. Sabır ve metanetimiz bitmiştir. Ya federasyon yönetimi yarın toplanıp önlem alır ya da bundan sonra olacaklardan camiamız ve kulübümüz sorumlu değildir” açıklamasında bulundu.

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