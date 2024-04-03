Sarraf İhsan Gülderdi, 'Altının ONS fiyatı 2 bin 400 dolara kadar çıkabilir'

Bu tarihi zirveyi daha önce hiç görmemişti tabi bunu yatırım tavsiyesi olmadan söylüyoruz 2 bin 400 dolara kadar çıkacağı da tahmin ediliyor” dedi.

ONS fiyatlarının yatırım tavsiyesi olmadan yükseleceğini ifade eden Sarraf İhsan Gülderdi; “Kazancılar Çarşısında çeyrek altın şuan 4 bin 250 lira, 22 ayar altın 2 bin 340 lira, has altın ise 2 bin 440 liradan şuanda işlem görmekte 32 lira 40 kuruştan dolar işlem görürken 34 lira 80 kuruştan da Euro işlem görmekte altının ONS fiyatı ise 2 bin 190 dolardan 2 bin 260 dolara kadar çıkarak tarihin en zirve rakamını gördü. ONS fiyatlarının yılbaşında ONS fiyatlarının yukarı yönlü hareket halinde olacağını söylemiştik ve bu hareketini son 1 ayda 250 dolarlık yukarı yönlü bir hareketle gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Bu tarihi zirveyi daha önce hiç görmemişti tabi bunu yatırım tavsiyesi olmadan 2 bin 400 dolara kadar çıkacağı da tahmin ediliyor” dedi.

Öte yandan seçimlerin piyasayı olumsuz karşılamadığını ifade eden Sarraf İhsan Gülderdi; “Diğer taraftan da ONS fiyatı altının yatırım tavsiyesi olmadan mantıklı bir yatırım aracı olacağını söylememiz bizim sarraflarla ilgisi olan bir durum değildir. Türkiye dünya üzerindeki altının yaklaşık 11 de birine sahip bir ülke onun için altının şuanda küçük yatırımcının alması ya da satması piyasayı çok etkilemiyor. ONS dünya üzeri genelindeki fiyatlandırmayı belirliyor buna göre fiyatlar şekilleniyor. Tabii ki bununla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının da politika faizini yüzde 50’ye çıkarması dolar da aşağı yönlü harekete sebep olmuştu bu da altın fiyatlarını 2 bin 400 liraya kadar çekmişti şuan 2 bin 440 lirayla dengeli seviyesini devam ettiriyor. Tabii ki enflasyonu yüksek olan ülkede bu seviyelerde kalmayacağını tahmin ediyoruz. Tabii ki seçimlerinde piyasaya etkisini gördük piyasa çok olumsuz karşılamadı. Yaz dönemine kadar yatırım tavsiyesi olmadan 10 bini aşacağı tahmin ediliyor” şeklinde konuştu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI:

DOLAR: 32,40 TL

EURO: 34,80 TL

ÇEYREK ALTIN: 4250 TL

22 AYAR ALTIN: 2340 TL

HAS ALTIN: 2440 TL