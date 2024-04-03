MHP'den darp iddiası

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, Sarıoğlan belediye meclis üyesi Selçuk Güntay’ın kardeşinin darp edildiğini iddia ederek, “31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası huzur şehri Kayserimizde Milliyetçi Hareket Partisi olarak hoş olmayan durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Sarıoğlan ilçemizde Belediye Meclisi Üyemiz Selçuk Güntay'ın kardeşi Palas mahallemizde Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Murat Özcan tarafından önü çevirilerek darp edilmiştir. Bu çirkin olayı şiddetle kınıyor, olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz. Bu ve bu tür olaylarla seçime gölge düşürmeye çalışan, Sarıoğlan ilçemizin huzur ve güvenine kast eden kim varsa Milliyetçi Hareket Partisi olarak kurumsal kazanımların arkasında olacağımızı ve bu tür olaylara müsaade etmeyeceğimizi belirtmek istiyoruz. Kamuoyuna saygılarımla” ifadelerini kullandı.