Sarraf İhsan Gülderdi: “ONS fiyatı düşse dahi doların artışı sebebiyle altın fiyatları da yükseldi”

Dolar şu anda 30 lira 20 kuruştan, Euro ise 32 lira 90 kuruştan işlem görüyor. ONS fiyatlarıysa dolara nitekim geri çekilmiş durumda, 2 bin 80 dolara kadar çıkan ONS fiyatı şu anda 2 bin 40 dolara kadar geriledi. ONS düşse dahi doların yükselmesi altın fiyatlarının çıkmasının en büyük nedeni oldu” dedi.

Sarraf İhsan Gülderdi, güncel altın piyasasını değerlendirmesiyle birlikte hafta içerisindeki döviz ve altın fiyatları hakkında bilgilerini paylaştı. Kazancılar Çarşısı’nda çeyrek altının 3 bin 410 liradan, 22 ayar altının bin 980 liradan, has altının 2 bin 60 liradan işlem gördüğünü belirten Sarraf Gülderdi, “Yılbaşı sonrası altında yukarı yönde bir hareket gözlenmişti, son bir haftadır da sakin seyrini koruyan bir altın piyasası var. Altının yukarı yönde hareket etmesinin en büyük nedeni ise doların 30 liranın üzerine çıkmasıydı. Dolar şu anda 30 lira 20 kuruştan, Euro ise 32 lira 90 kuruştan işlem görüyor. ONS fiyatlarıysa dolara nitekim geri çekilmiş durumda, 2 bin 80 dolara kadar çıkan ONS fiyatı şu anda 2 bin 40 dolara kadar geriledi. ONS düşse dahi doların yükselmesi altın fiyatlarının çıkmasının en büyük nedeni oldu” şeklinde konuştu.

Ay ortası itibariyle memurların zamlı maaşlarını almasıyla birlikte Kazancılar Çarşısı’nda hareketlilik olduğunu ifade eden Sarraf Gülderdi, “Özel sektör, memur çalışan fark etmeksizin vatandaşlar genelde işçiliği az olan burma, kibrit çöpü tarzında bileziklere yatırım yapıyor. Bileziklerin ardından çeyrek, yarım ve gremse altın yatırım seçenekleri olarak değerlendiriliyor” dedi ve asgari ücrete, memur maaşlarına gelen zamlar sonrası market fiyatlarından diğer kalemlere kadar olan artışları da değerlendirerek “Maaş zamları sonrası yapılan diğer kalemlere gelen fahiş zamlar konusunda devletin hassas olması ve denetim mekanizmasının işlemesi gereklidir. Müşterilerimizden genelde en çok duyduğumuz cümleler maaşların değil; alım gücünün artması hususunda oluyor” ifadelerini kullandı.

DOLAR: 30,20 TL

EURO: 32,90 TL

ÇEYREK ALTIN: 3410 TL

22 AYAR ALTIN: 1980 TL

HAS ALTIN: 2060 TL

ONS: 2040 USD.