Kayserispor’da Gençlerbirliği hazırlıkları başladı

Dün deplasmanda Galatasaray’a mağlup olan Kayserispor ara vermeden Türkiye Kupası mesaisine başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda dün ki maça ilk 11’de başlayan futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise kondisyon ağırlıklı çalıştı. Kayserispor, Türkiye Kupası 5’nci Tur maçında Perşembe günü Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Müsabaka saat 15.00’de başlayacak.