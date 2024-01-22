Sarraf İhsan Gülderdi: 'TCMB'nin faiz kararıyla döviz tekrardan baskılanacak'

Bu oran dövizdeki yükselişi seçime kadar baskılayacaktır ancak üretim artmadığı müddetçe artış kalıcı bir şekilde çözülemeyecek” dedi.

Sarraf İhsan Gülderdi, güncel altın piyasasını değerlendirmesiyle birlikte hafta içerisindeki döviz ve altın fiyatları hakkında bilgilerini paylaştı. Hafta başı itibariyle Kazancılar Çarşısı’nda has altının 2 bin 65 liradan, çeyrek altının 3 bin 430 liradan, 22 ayar altının bin 990 liradan, Dolar’ın 30 lira 30 kuruştan ve Euro’nun 33 liradan işlem gördüğünü belirten Sarraf Gülderdi, bir haftadır hem dövizde hem de altında yükselişlerin sürdüğünü, ONS fiyatının ise 2 bin 80 dolardan 2 bin 24 dolara kadar gerilediğini ifade etti.

‘FAİZ ARTIRIMIYLA DÖVİZ SEÇİME KADAR BASKILANACAK’

Perşembe günü ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın faiz kararı açıklayacağını söyleyen Sarraf Gülderdi, “Mayısta yüzde 8,5 olan politika faizi yıl sonunda 42,5’e kadar yükseldi. Şu anda piyasada 250 baz puan artışla politika faizinin yüzde 45’e çıkması tahmin ediliyor. Bu oran, dövizin yükselişini seçime kadar baskılayacaktır ancak faiz artırımı dövizdeki yükselişin kalıcı çözümü olmayacak. Üretimi artırmak dışında dövizi düşürmenin başka bir yöntemi yoktur” dedi.

GÜNCEL ALTIN VE KUR FİYATLARI:

DOLAR: 30,30 TL

EURO: 33 TL

ÇEYREK ALTIN: 3430 TL

22 AYAR ALTIN: 1990 TL

HAS ALTIN: 2065 TL

ONS: 2024 USD.