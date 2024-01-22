Kayseri Süper Amatör Küme 14. Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu lideri Yahyalıspor, ligin 14. haftasında oynadığı maçta Argıncıkspor'u Süleyman Yasa'nın golü ile 1-0 mağlup etti.

Kayseri Süper Amatör Küme 14. Hafta
Kayseri GündemEditör

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu lideri Yahyalıspor, ligin 14. haftasında oynadığı maçta Argıncıkspor’u Süleyman Yasa’nın golü ile 1-0 mağlup etti.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Necati Selçuk Şahin, Osman Baruk, Erkan Kırçıl

Argıncıkspor: Semih Bahar, Tahir Can Çeçen, Ali Bıyık (Sedat Kurt dk.61), Emircan Yıldırım, Yavuz Selim Kılıçaslan, Hacı Mert Cingöz (İlker Angıt dk.73), Yunus Emre Mert (Mustafa Çıtak dk.85), Gökhan Savranlar, Karahan Hamurcu (Doğukan Balıkçı dk.73), Ramazan Durdu, Berat Aydemir,

Yahyalıspor: Ersin İptaş, Mehmet Kurtuluş, Hamit Çetinkaya, Halil İbrahim Avcı, Cüneyt Turgut, Mücahit Baykaldı (Erdal Kartal dk.80), Hasan Yazgan, İbrahim Şimşek (Deniz Yıldırım dk.90), Süleyman Yasa (Halil Aladağ dk.90), Kasım Alıcı, Ali Avcı,

Gol: Süleyman Yasa (dk.69) (Yahyalıspor)

İHA
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