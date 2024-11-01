Şehir Akademi, İsmail Doğu'nun 'Karşılaştırmalı Edebiyat Okumaları' ile başlıyor

Büsam Şehir Akademi'nin atölye çalışmaları kapsamında, bu yılki atölye faaliyetleri Edebiyat ve Sinema Eleştirmeni İsmail Doğu'nun 1 ve 2 Kasım tarihlerinde tarihi Kayseri Lisesi - Milli Mücadele Müzesi'nde vereceği seminerlerle başlıyor.

Suyun İki Yakası - Karşılaştırmalı Edebiyat Okumaları kapsamında, 1 Kasım Cuma saat 17.30'daki birinci sunumda Ardavirafname ile İlahi Komedya karşılaştırması;

2 Kasım Cumartesi saat 11.00'deki ikinci sunumda da Mantıku't Tayr ile Alice Harikalar Diyarında karşılaştırması yapılacak.

İki haftada bir Cuma ve Cumartesi günleri aynı saatte aynı yerde yapılacak olan atölye çalışmaları 8 hafta sürecek.

İSMAİL DOĞU KİMDİR?

Aslen Kayserili olup, 1969 yılında İskenderun'da doğdu. Kayseri Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakülte'sinnden mezun oldu. Felsefe, Sanat Tarihi ve İlahiyat alanlarında yoğun okumaları olan Doğu, bir çok sanat merkezi ve faaliyet alanlarında sanat ve edebiyet felsefesi, ve sinema kritiği ile ilgili dersler vermeye devam ediyor.

Sanat ve felsefe alanında bir çok makalesi bulunan İsmail Doğu, eğitim faaliyetlerine İstanbul'da devam ediyor.

Evli ve dört çocuk babası olan Doğu, İngilizce ve Arapça biliyor.