Sezonunda domates 15 TL'nin altına düşmedi

Alışveriş için vatandaşlar semt pazarlarının yolunu tutarken Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’ndeki Perşembe Pazarı’nda yoğunluk yaşanıyor. Tezgahlar yaz sebze-meyveleriyle de renklenirken, bu haftanın sebze-meyve fiyatlarını sizler için derledik.

Pazar tezgahlarında ürünlerin en ucuz ve en pahalı fiyatları: Sarımsak 50 lira ile 40 lira arası, patates 15 lira ile 12 5 lira arası, soğan 15 lira ile 7,5 lira arası, bamya 100 lira ile 40 lira arası, kabak 15 lira ile 10 lira arası, salatalık 15 lira ile 10 arası, biber 35 lira ile 30 lira arası, dolma biber 25 lira ile 12 lira arası, kapya biber 50 lira ile 30 lira arası, mor patlıcan 35 lira ile 15 lira arası, domates 25 lira ile 15 lira arası, fasulye 40 lira ile 35 lira arası, üzüm 35 lira ile 15 lira arası, limon 15 ile 10 lira arası, mantar 60 lira ile 50 lira arası, karpuz 12,5 lira ile 11,5 lira arası, muz 30 lira ile 20 lira arası, şeftali 40 lira ile 25 lira arası, kiraz 40 lira ile 17,5 lira arası, incir 80 lira ile 50 lira arası, değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Tezgahlarda patlıcan 10 liradan, dereotu (bağ) 7,5 liradan, maydanoz (bağ) 10 liradan, nane (bağ) 7,5 liradan, yeşil soğan 15 liradan, çilek 40 liradan, mısır 5 liradan, erik 25 liradan, armut 25 liradan, kavun 10 liradan satışa sunuluyor.