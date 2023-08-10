Sezonunda domates 15 TL'nin altına düşmedi

Kayseri'de pazar tezgâhlarında bazı ürünlerin önceki haftaya göre fiyatları gerilerken bazı ürünlerin ise yükseldiği görüldü.

PAYLAŞ
  • 10.08.2023 14:33
  • Güncelleme: 10.08.2023 16:06
Sezonunda domates 15 TL'nin altına düşmedi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Alışveriş için vatandaşlar semt pazarlarının yolunu tutarken Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’ndeki Perşembe Pazarı’nda yoğunluk yaşanıyor. Tezgahlar yaz sebze-meyveleriyle de renklenirken, bu haftanın sebze-meyve fiyatlarını sizler için derledik. 

Pazar tezgahlarında ürünlerin en ucuz ve en pahalı fiyatları: Sarımsak 50 lira ile 40  lira arası, patates 15 lira ile 12 5 lira arası, soğan 15 lira ile 7,5 lira arası, bamya 100 lira ile 40 lira arası, kabak 15 lira ile 10 lira arası, salatalık 15 lira ile 10 arası, biber 35 lira ile 30  lira arası, dolma biber 25 lira ile 12 lira arası, kapya biber 50 lira ile 30 lira arası, mor patlıcan 35 lira ile 15 lira arası, domates 25 lira ile 15 lira arası, fasulye 40 lira ile 35 lira arası, üzüm 35 lira ile 15 lira arası, limon 15 ile 10 lira arası, mantar 60 lira ile 50 lira arası, karpuz 12,5 lira ile 11,5 lira arası, muz 30 lira ile 20 lira arası, şeftali 40 lira ile 25  lira arası, kiraz 40 lira ile 17,5 lira arası, incir 80 lira ile 50 lira arası, değişen fiyatlarla alıcı buluyor.  

Tezgahlarda patlıcan 10 liradan, dereotu (bağ) 7,5 liradan, maydanoz (bağ) 10 liradan, nane (bağ) 7,5 liradan, yeşil soğan 15 liradan, çilek 40 liradan, mısır 5 liradan, erik 25 liradan, armut 25 liradan, kavun 10 liradan satışa sunuluyor.

1ha

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Ocak başında çalışanlara Allah yardım etsin

Ocak başında çalışanlara Allah yardım etsin

Şehir Hastanesi girişine üst geçit şart oldu

Şehir Hastanesi girişine üst geçit şart oldu

Sezonunda domates 15 TL'nin altına düşmedi

Sezonunda domates 15 TL'nin altına düşmedi

Kayseri'ye 2 günlük rekor sıcaklık geliyor

Kayseri'ye 2 günlük rekor sıcaklık geliyor

Mevlana Meydanı'nda Geri Sayım

Mevlana Meydanı'nda Geri Sayım

Milletvekili Akar: 'Memduh Başkanla günde 3-4 kez konuşuyoruz'

Milletvekili Akar: 'Memduh Başkanla günde 3-4 kez konuşuyoruz'

Çok Okunanlar
1
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

2
Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

3
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

4
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

5
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

6
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

Somun ekmek 6,5 lira oldu

Somun ekmek 6,5 lira oldu

DAHA FAZLA
Geleceğin şampiyonları kuşak atladı

Geleceğin şampiyonları kuşak atladı

Vekil Akar, 'Kayseri'de başlayan projelerimiz var'

Vekil Akar, “Kayseri’de başlayan projelerimiz var”

Elektrik direğine çarpan sürücü yaralandı

Elektrik direğine çarpan sürücü yaralandı

Öğrencilere 'Jandarma mesleği ve Güvenli İnternet Kullanımı' Eğitimi Verildi

Öğrencilere 'Jandarma mesleği ve Güvenli İnternet Kullanımı' Eğitimi Verildi

Kayserispor'da şok sakatlık

Kayserispor'da şok sakatlık