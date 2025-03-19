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Şehit Aileleri ve Gazilerle Birlikte İftar: Vali Çiçek'ten Anlamlı Mesajlar

Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen iftar programında, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, şehit aileleri ve gazilere önemli mesajlar verdi. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen iftar, şehitlerin aileleri ve gazilerle bir araya gelinerek gerçekleştirildi. Vali Çiçek, bu anlamlı günde katılım gösteren herkese teşekkür etti.

Şehit Aileleri ve Gazilerle Birlikte İftar: Vali Çiçek'ten Anlamlı Mesajlar

İftar programında konuşan Vali Çiçek, “Bizler, Çanakkale’ye evlatlarını saçlarına kına yakarak gönderen annelerin evlatlarıyız. Sizler de çocuklarınızı bu vatan için gönderirken, hepimizin üzerinde büyük hakkı var” dedi. Çiçek, aynı zamanda, “Sizler hakkınızı helal etmezseniz, aldığımız hava, içtiğimiz su bizlere haram olur" ifadeleriyle, şehit ailelerinin ve gazilerin fedakarlıklarının ne kadar değerli olduğunu vurguladı.

İftar sırasında, Büyükşehir Belediyesi’nin programı organize etmesi ve bu anlamlı günde şehit-himmet ailelerine destek olmasının önemine dikkat çeken Vali Çiçek, Başkan Büyükkılıç’a da teşekkür ederek, “Bu güzel salonda şehit ve gazi ailelerimize iftar veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kayseri’de düzenlenen bu iftar programı, birlik ve beraberlik mesajları ile dolu bir atmosferde gerçekleşti. Vali Çiçek’in paylaşımları, vatandaşlarla olan bağların güçlenmesine ve şehitlerin hatırasının yaşatılmasına önemli katkılarda bulundu.

Haber Merkezi

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