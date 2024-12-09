Şehit Baydilli çarşamba günü son yolculuğuna uğurlanacak
Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kayserili Hava Pilot Tuğgeneral İsa Baydilli'nin cenaze namazı, Çarşamba günü öğle namazını müteakip Melikgazi ilçesindeki Kalemkırdı Camii'nde kılınacak.
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi nüfusuna kayıtlı Hava Pilot Tuğgeneral İsa Baydilli, sabah saatlerinde Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit oldu. Baydilli’nin cenaze namazı, Çarşamba günü öğle namazını müteakip Melikgazi ilçesindeki Kalemkırdı Camii’nde kılınacak.