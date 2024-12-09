Ülkü Ocakları çalıştayı tamamlandı

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı tarafından 6-7-8 Aralık tarihleri arasında Erciyes'te düzenlenen Ülkü Ocakları Gençlik çalıştayı ve kampı tamamlandı. Program kapsamında Üniversiteli gençlerle bir araya gelinerek sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Gerçekleştirilen programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak, Akademisyenler Prof. Dr. Havva Selçuk ve Prof. Dr. Kasım Karaman, YEDAM Yeşilay Temsilcileri ve birçok değerli katılımcı onurlandırdı.

Programın düzenlenmesine destek veren ve tüm katılımcılara teşekkür eden Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur, "Türk gençliğine hizmet etmenin gurur kaynağı olduğunu, Türk milletinin geleceğini inşa edecek nesiller yetiştirme yolunda önemli adımlar attıklarını, gençliğin sorunlarıyla bire bir yakından ilgilendiklerini belirtti.