Şehit İlker Duran son yolculuğuna uğurlandı
Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında şehit olan Polis Memuru İlker Duran, memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Şırnak’ta meydana gelen trafik kazasında şehit olan Polis Memuru İlker Duran, memleketi Kayseri’nin Develi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru İlker Duran, Şırnak-Nusaybin yolunda İdil ilçesinde görevli oldukları araçla kaza yapmaları sonucunda şehit oldu. Şehidin cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Kayseri’ye getirildi. Şehit polis, Develi Merkez Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namasının ardıdan son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Duran’ın ailesi Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı dökerken, Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ve protokol üyeleri aileye taziyede bulundu. İl Müftüsü Yusuf Akkuş’un kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı Develi Şehir Mezarlığı’nda defnedildi.
Şehidin cenazesine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri milletvekilleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, STK temsilcileri, şehit Duran’ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.