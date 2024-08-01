Şehit İsmail Haniye için gıyabi namaz Cuma günü Hunat'ta

Kayseri Filistin Dayanışma Platformu sözcüsü Said Çamdalı, Kayseri Cumhuriyet Meydanı Bürüngüz Cami önünde yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

"ŞEHADET BİR ÇAĞRIDIR ; TÜM NESİLLERE ÇAĞLARA…"

Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler var. İşte onlardan kimi, sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir; kimi de (şehitliği) beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde (sözlerini) değiştirmemişlerdir. “Ahzâb Sûresi(33) 23. Ayet”

Allah sana lanet etsin ey İsrail !

Bu meydan şahit olsun ki Allah sana lanet etsin ey İsrail !

Allah sana lanet etsin ey İsrail !

Tam 300 gündür kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden katleden hain terör şebekesi İsrail, gece saatlerinde yeni seçilen İran cumhurbaşkanının yemin törenine katılmak üzere Tahran’da bulunan Hamas Siyasi Büro başkanı ve Filistin Ulusal Yönetiminin seçilmiş ilk başbakanı İsmail Haniye’yi alçakça bir saldırı ile şehid etti. Allah şehadetini kabul etsin ey şehid ! Size ne mutlu ki şehidler kervanından hiç ayrılmadınız Haniye ailesi… Bu kutlu aile 7 Ekim’den bu yana çocuklarını, evlatlarını ve anne babalarını şehid verdi. Gazze’deki bütün evler gibi bu kutlu mücadeleyi şehidlerinin kanları ile ayakta tuttular, Allah her birinin şehadetini kabul etsin.

Aşağılık Siyonist sürü her gün insan aklının ve vicdanının kabul etmekte zorlanacağı yeni cürümlere imza atıyor. Bu adi suçlu şebekesini zapt etmek ile görevli olan uluslar arası hukuk adeta kör, sağır ve dilsiz. Bir avuç vicdan sahibi insan dışında bütün dünya bu olan biteni kabul etmiş durumda. Bu küçük şeytanın ebeveyni durumdaki emperyalist düzen ise -Birleşmiş Milletleri ile Avrupa Birliği ile- sürekli olarak bu katliamlara destek sağlamakta… Masum Filistinli sivillere yaptıkları akıl almaz işkenceler kendi içlerinde dahi tartışmalara sebep olmakta. Bu lanetli toplumu idare ettiği iddia edilen yöneticiler adeta birer akıl hastası, tımarhanelik deliler topluluğu…

Kendisi aleyhinde en ufak bir beyana dahi ağzından salyalar akıtarak kuduz köpek gibi hücuma geçiyor İsrail. Nitekim birkaç gün önce Cumhurbaşkanı’nın haklı ve vicdani açıklamaları üzerine “seni de Saddam gibi deviririz” minvalinde açıklamalar ile karşılık verdiler. Dünya tarihinin gördüğü en vahşi köpek sürüsü olan İsrail’e uygulanabilecek tek çözüm itlaf etmektedir. Bu lanetli kavim ne diplomasiden anlar ne de hukuktan. Onların en iyi bildiği şey öldürmektir. Kendi toplumlarını diğer toplumların kanı ve göz yaşı üzere inşaa etmişlerdir. Allahın kendileri için verdiği “lanetli kavim” yaftasını bu kadar hak eden başka bir topluluk olmamıştır.

Elbette ki şehidimiz için göz yaşı dökeceğiz, dualar edeceğiz. Ama sadece bunlar ile yetinmek tembelliktir. Aksiyona geçmek bir şeref, namus meselesidir ;

• şu anda Meclis genel kurulunda görüşülmesi için bekleyen ve İsrail ordusu saflarında insanlık suçlarına iştirak eden yerli Siyonistlerin yargılanması için verilen teklifi gündemde tutmalı ve yerli Siyonistlerin hukuk önünde hesap vermesi için elimizden geleni yapmalıyız. Bu konuyla ilgili Filistin Dayanışma Platformu çadırındaki imza kampanyasına desteklerinizi muhakkak bekliyoruz.

• Şehidimiz İsmail Haniye’nin bizlere son çağrısı “3 Ağustos günü bütün İslam alemi Gazze’ye destek için sokaklara çıksın” şeklindeydi. Bu bize şehidimizin vasiyetidir. Sokakları, meydanları her zamankinden daha çok doldurmalıyız. Cemaat, cemiyet fark etmeksizin Filistin ve Gazze konusunda yapılan her türlü çalışmaya destek vermeliyiz. Fitneye düşmemeli, parçalanıp bölünmemeli, güçlü ve birlikte olmalıyız.

• Vakıflarımız, derneklerimiz Gazze için hayır çalışmalarına hız kesmeden devam etmek mecburiyetindedir. Bizler de bu çalışmalara az çok demeden destek vermek ile mükellefiz.

• Küresel ölçekli boykotu güçlendirmek zorundayız. Hem bireysel hem de ticari manada en güçlü mücadele yöntemimiz boykuttur. Gevşememeliyiz, safları sıklaştırmalıyız. Alışveriş yaptığımız marketten yemek yediğimiz lokantaya yahut fabrikamıza, atölyemize malzeme aldığımız yere kadar boykot hassasiyetini diri tutmak ile gerekiyor. Yahudi sermayesi üzerine bir balyoz gibi inmeliyiz.

Ey terör şebekesi İsrail ;

Şeyh Ahmed Yasin’i şehid ettin. Rantisi’yi şehid ettin.

Salih el-Aruri’yi şehid ettin.

İşte şimdi de İsmail Haniye’yi şehid ettin. Ama Allahın izniyle ne Ahmed Yasinler bitecektir ne İsmail Haniye’ler. İslam dünyasının dört bir yanında anneler Ebu Ubeyde’ler, Muhammed Deyf’ler, Yahya Sinvar’lar yetiştirmeye devam ediyor. Ve inanıyoruz ki Allahın izniyle bu ümmetin yetim çocukları kudurmuş köpek sürüsü İsraili de, küresel emperyalist sahiplerini de yerle bir edecektir.

Sözlerime son verirken İsmail Haniye dahil olmak üzere Filistin’in dört bir yanında bu mücadele için can veren bütün şehidlerimize Allahtan rahmet yakınlarına sabrı cemil, şehid kanları ile sulanmış bu topraklarda yeni Ahmed Yasinler İsmail Haniyeler yetiştirebilmek için bize güç ve dirayet vermesini niyaz ederim.'

