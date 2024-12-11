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Şehit Tuğgeneral Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı

Isparta'da düşen helikopterde şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Tuğgeneral Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı
Kayseri GündemEditör

Isparta’da düşen helikopterde şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, memleketi Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı.

Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde meydana gelen askeri helikopter kazasında, Kayserili Tuğgeneral İsa Baydilli (52) şehit düştü. Şehit Tuğgeneral Baydilli’nin naaşı, hava yolu ile Kayseri’ye getirildi. Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin al bayrağa sarılı tabuttaki naaşı, cenaze namazının kılınacağı Kalemkırdı Camii’ne getirildi. Şehit Baydilli’nin cenazesi, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz’ın öğle namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından düzenlenen askeri törenle Kartal Şehitliği’ne defnedildi.

Cenaze namazına; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kaymakamlar, milletvekilleri, protokol üyeleri, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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