Kızı B.E.'nin ölümüne sebebiyet veren baba 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Olay 3 Mayıs Cuma günü saat 14.00 sıralarında Melikgazi İlçesi Esenyurt Mahallesi Porsuk Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre B.E. isimli kadın babası ile tartıştı. B.E. babasını taşla yaralarken baba Y.Y. üzerinde bulunan bıçakla kızını yaraladı. Yakındaki fırına sığınan kadın daha sonra olay yerine gelen ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Baba Y.Y. aynı sokak üzerinde bir eve kaçtı. Polis ekipleri tarafından alınan baba Şehir Hastanesi Acil Servisinde tedavi altına alındı. B.E. isimli kadın hayatını kaybederken baba Y.Y. tedavisinin ardından tutuklandı. Y.Y. hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Y.Y. ile avukatı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Olayda vefat eden B.E.’nin kocası D.E. duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.



SANIK Y.Y.: KIZIMI ÖLDÜRME KASTIM YOKTU

Daha önceki ifadesinde, “B.E. kızım olur. Kocası D.E. madde bağımlısıydı. Kızımı da bağımlı yapmasından korkuyordum. Neticesinde de kızımı da uyuşturucuya bulaştırmış. Eşi kızıma ‘birkaç cezam var’ demiş. Kızımı ikna ettim; o ben ve annenle savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Şikayetimizden kısa süre sonra damadın yakalanarak cezaevine gönderildi. Olaydan birkaç gün önce kızım, eşini ziyaret etmiş. O da kızımı kışkırtmış. Olay günü evimde kahvaltı yapıyordum. Annem aradı, damadımın acık cezaevinden kapalı cezaevine gönderildiğini söyledi. Kızımın bana kızgın olduğunu söyledi. Annemim evi benim eve yakındı. Gittim, ‘kızım kurtuldun işte’ dedim. O da ‘yuvam dağıldı’ diyerek, bana kızdı. Ben de evden çıktım. Apartmandan çıkarken denk geldiğim kadına ‘kızım hasta bana saldırabilir. Öyle bir şey olursa 112’yi ara’ dedim. Ben evime giderken kızım sinirle arkamdan geldi. 'Seni ve aileni kurtardım böyle mi davranıyorsun?’ dedim. Kafama taşla vurdu. Şuurumu kaybettim. Gözlüğüm kaymıştı, seçemiyordum. Elindeki taşı tekrar kaldırdığını gördüm. Kendimi korumak adına belimde olan bıçağı elime aldım. Korkutmak istedim. Bıçağın kızımı yaralayıp yaralamadığını bilmiyorum. Bana bir daha vurmasın diye arkasından gittim. Binanın karşısında fırın vardı. Kızımı fırına girerken elini karın bölgesine götürdü. Yaralandığını anladım. Yardım etmek için giriyordum oradakiler tepki gösterdi. Korktum evime gittim. Kızım kafama vurmuştu ve kanıyordu eve gittiğimde baygınlık geçirdim. Polis aradı, yerimi söyledim. Hiçbir baba kızına kıyamaz. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Bir çok hasmım var o nedenle bıçak taşıyordum. Beraatimi istiyorum” diyen tutuklu sanık baba Y.Y. bugün ki duruşmada ise, “Haklı davamda bu olay meydana geldi. Kızımı uyuşturucu bağımlısından kurtarmak istedim. Asla kızımı öldürme kastım yoktu. Başıma sert şekilde darbe aldım. Gözlüğüm düştü. Görmekte zorluk çekiyordum. Bedenen kendimi savunamaz haldeydim. Kızımın taşı tekrar havaya kaldırıp ‘öldüreceğim seni’ deyip küfretti. Başıma bir kere ağır şekilde vurdu. Bür kez daha vurmak için kaldırdı. O an bıçağı elime aldım. Üzerime geldiğini düşündüm. Kızımı uzaklaştırmak için bıçağı salladım. Öldürmek amaçlı yapmadım. Kızımın uyuşturucu madde kullanması ve mental sağlığının yerinde olmayışı nedeniyle beni öldüreceğinden korktum. Öldürme kastım yoktu. Beraatimi istiyorum” dedi. B.E.’nin kocası D.E. ise, “Önce Allahın sonra sizin adaletinize sığınıyorum” diye konuştu. Sanık ‘Haksız tahrik altında öldürme’ suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi.