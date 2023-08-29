Şehit Yasin İke Zafer Muaythai Şampiyonası yapıldı

Talas Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Şehit Yasin İke Zafer Muaythai Şampiyonası iki gün sürdü. Müsabakaların ardından dereceye girenlere madalyaları verildi. Müsabakalar hakkında açıklama yapan Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kaan Ulu, "İstanbul'da Beşiktaş'ta terör saldırısında şehit olan Yasin İke adına düzenlediğimiz Zafer Muaythai Şampiyonası şehidimizin kıymetli ailesinin katılımı ile başladı. Aynı zamanda 26 Ağustos Malazgirt zaferinde yıl dönümü dolayısıyla şehitlerimiz anıldı. müsabakalar sonucunda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.