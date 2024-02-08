Şehitler Camii ve Kuran Kursu Cuma Günü Açılıyor

Asri Mezarlık 5.Kapı karşısına İşadamı İsmail Davut Bayırbaş tarafından yaptırılan şehitler Camii ve Kuran Kursu'nun açılışı 9 Şubat Cuma günü Cuma namazı akabinde gerçekleştirilecek.

Şehitler Camii ve Kuran Kursu Cuma Günü Açılıyor

Modern mimari tarzında yapılan Şehitler Camii ve Kur'an Kursu bölgenin ihtiyacını önemli ölçüde karşılayacak.

Yaklaşık 200'e yakın yetişkin ve öğrencinin eğitim göreceği Şehitler Kuran Kursu, derslik ve sosyal donatılarıyla aynı zamanda bölgeye canlılık kazandıracak.

İşadamı İsmail Davut Bayırbaşı tarafından yaptırılan Şehitler Camii'nin açılışı Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu ve şehir protokolü tarafından cuma namazı sonrası gerçekleştirilecek.

Şehitler Camii ve Kuran Kursu Cuma Günü Açılıyor

Haber Merkezi

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