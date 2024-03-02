Şehitler ve Necmettin Erbakan Kayseri'de anıldı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri şubesi tarafından ’Şehitler Gecesi ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı Anma Programı’ gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan AGD Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin; "Hak dava bugüne kadar şühedamızın ve gazilerimizin omuzlarında gelmiş, bugünden mahşer sabahına kadar da yine o omuzlarda yükselecektir. Ne mutlu o bahtiyarlara. Ne mutlu o Cenabı Hakk’ın kendisine büyük nimetler verdiği şehit kullarına. Unutulmamalıdır ki; ’şehadet’ sevdaların en büyüğü ve en yücesidir. Şehadet insanın en yüce sevdası uğruna, inandığı davası uğrunda verdiği müstesna bir kavganın adıdır. Bir başka ifadeyle bizim imanımız da, tarihimiz de bir sevdadır, bir davadır. Şehadet şereflerin ve rütbelerin en yücesidir. Şehadet şehitlerin efendisi, Hz. Hamza’nın izini sürmektir. Şehadet Hz. Musabın yolundan gitmektir. Şehitlerimiz başlarımızın tacı, gönüllerimizin sultanıdır. Bizler, bu imanı, bu cihanı, bu vatanı şehitlerimize borçluyuz. Bizler davası uğruna canlarını seve seve feda etmiş, şehadete koşmuş mücahitlerin sevdalısıyız" şeklinde konuştu. Şahin; "Bu gecede İslam’ın ilk kıblesi olan Mescidi Aksa’yı, Gazze’yi, Kudüs’ü ve orada direnen mücahid kardeşlerimizi de anmadan geçemeyiz. Kudüs bizim onurumuzdur. Çünkü Müslümanların ilk kıblesidir. Kudüs, ne zaman Müslümanlar tarafından yönetilse dünyaya huzur hâkim olmuştur. Şunu unutmamamız gerekir ki, Kudüs kurtulursa dünya kurtulur. Bu noktada eğer tam bağımsız bir Kudüs ve Filistin hedefliyor, bunun için mücadele ediyorsak, İslam birliği hedeflerimizi gerçekleştirmeli ve D8’leri mutlaka harekete geçirmeliyiz. 13 yıl önce Şubat ayında Rahmeti Rahmana kavuşan, Kudüs davasını hayatımızın merkezine koymamıza vesile olan, Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan hocamıza selam olsun. Kendisi cihadın sadece bir savaş değil, yaşama biçimi olduğunu; İman varsa imkan vardır düsturuyla şartlara teslim olmamayı ve ümmet olmayı bizlere öğretti. Bizlere düşen ümmet olmaktır" ifadelerini kullandı.

Program Saadet Partisi Kayseri Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan’ın konuşması, Mustafa Beyaz’ın günün anlam ve önemine dair sunumu ve sanatçı Osman Gündüz’ün ezgileri ile devam etti.