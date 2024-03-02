Başkan Çolakbayrakdar: 'Kocasinan'ın her bir köşesine en kaliteli hizmeti ulaştırıyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki bağ ve safiye alanında yapımı devam eden yol yapım çalışmalarını kontrol etti. Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlara Kocasinan'ın her bir köşesinde en kaliteli hizmeti ulaştırmanın gayreti içerisinde olduklarını vurguladı.

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kocasinan'ın her bir köşesine en kaliteli hizmeti ulaştırıyoruz'
Kayseri GündemEditör

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki bağ ve safiye alanında yapımı devam eden yol yapım çalışmalarını kontrol etti. Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlara Kocasinan’ın her bir köşesinde en kaliteli hizmeti ulaştırmanın gayreti içerisinde olduklarını vurguladı.

Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki bağ ve safiye alanında saha incelemesinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından devam eden yol yapım çalışmalarını takip etti. Vatandaşların keyif alabileceği ve yaşamaktan mutluluk duyabileceği yaşam alanları inşa ettiklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’nde 30 metre genişliğinde yeni yol çalışması planladığımız program dahilinde hızlıca devam ediyor. Yaz dönemiyle birlikte altyapı çalışmaların tamamlanmasıyla asfaltlama çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Yeni imarlaşan özellikle düşük katlı bağ -safiye niteliğinde bahçeli evlerin olduğu bu bölgede, bu ulaşım aksı son derece önemli ve gereklidir. Bölgede yoğun bir imarlaşma sonucu yoğun bir yapılaşma var. Bu imarlaşmaya eşzamanlı olarak, yol ve altyapı gibi çalışmalarını tamamlayarak, hemşehrilerimize daha güzel yaşam olanakları sunuyoruz. Bizim hedefimiz, Kocasinan’ın her bir bölgesinde en kaliteli hizmeti ulaştırabilmektir. Yapılan çalışmalar hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, modern ve konforlu bir ulaşım ağı oluşturma hedefi doğrultusunda ilçe genelinde yenileme çalışmalarının tüm hızıyla devam edeceğini sözlerine ekledi.

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kocasinan'ın her bir köşesine en kaliteli hizmeti ulaştırıyoruz'
Başkan Çolakbayrakdar: 'Kocasinan'ın her bir köşesine en kaliteli hizmeti ulaştırıyoruz'
Başkan Çolakbayrakdar: 'Kocasinan'ın her bir köşesine en kaliteli hizmeti ulaştırıyoruz'
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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