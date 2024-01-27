Sehpayla uyuşturucu taşıyanlar adliyede

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda sehpaya zulalanmış halde 2 kilo 15 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Sehpayla uyuşturucu taşıyanlar adliyede
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; sehpaya zulalanmış halde 2 kilo 15 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda A.M. ve H.C.’nin Doğu illerinden Kayseri’ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirecekleri bilgisi alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda A.M. ve H.C. yakalanırken, ekiplerce yapılan aramalarda sehpa içerisine zulalanmış 2 kilo 15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

’Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına A.M. ve H.C., işlemlerin sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Sehpayla uyuşturucu taşıyanlar adliyede
Sehpayla uyuşturucu taşıyanlar adliyede
İHA
Kayseri Gündem

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