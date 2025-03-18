Erva Spor Kulübü Öğrencilerinden Çanakkale Zaferi’nin 110. Yılın'da anlamlı ziyaret

Değişik semtlerdeki Erva Spor Kulüplerinden gelen öğrencilere, Milli Mücadele Müzesi gezisi sırasında Sakarya Savaşı’nda şehit olan lise son sınıf öğrencilerinin hatıratları anlatıldı.

Ziyaret programına Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş katılırken, Vali Gökmen Çiçek de telefonla bağlanarak Erva öğrencilerine başarılar diledi. Öğretmen ve eğiticilerin de eşlik ettiği bu anlamlı etkinlikte, araştırmacı yazar Osman Gerçek tarafından Kayseri Lisesi’nin tarihi hakkında bilgi verildi.

Etkinlik, Kayseri Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Taş Mektep" isimli sinema gösterimiyle sona erdi. Öğrencilerin geçmişle ilgili bilgi edinmeleri ve milli bilincin pekişmesi açısından bu ziyaretin önemli bir katkı sağladığı belirtildi.