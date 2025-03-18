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Erva Spor Kulübü Öğrencilerinden Çanakkale Zaferi'nin 110. Yılın'da anlamlı ziyaret

Erva Spor Kulübü öğrencileri, Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret etti.

Erva Spor Kulübü Öğrencilerinden Çanakkale Zaferi'nin 110. Yılın'da anlamlı ziyaret

Değişik semtlerdeki Erva Spor Kulüplerinden gelen öğrencilere, Milli Mücadele Müzesi gezisi sırasında  Sakarya Savaşı’nda şehit olan lise son sınıf öğrencilerinin hatıratları anlatıldı.

Erva Spor Kulübü Öğrencilerinden Çanakkale Zaferi'nin 110. Yılın'da anlamlı ziyaret

Ziyaret programına Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş katılırken, Vali Gökmen Çiçek de telefonla bağlanarak Erva öğrencilerine başarılar diledi. Öğretmen ve eğiticilerin de eşlik ettiği bu anlamlı etkinlikte, araştırmacı yazar Osman Gerçek tarafından Kayseri Lisesi’nin tarihi hakkında bilgi verildi.

Erva Spor Kulübü Öğrencilerinden Çanakkale Zaferi'nin 110. Yılın'da anlamlı ziyaret

Etkinlik, Kayseri Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Taş Mektep" isimli sinema gösterimiyle sona erdi. Öğrencilerin geçmişle ilgili bilgi edinmeleri ve milli bilincin pekişmesi açısından bu ziyaretin önemli bir katkı sağladığı belirtildi.

Erva Spor Kulübü Öğrencilerinden Çanakkale Zaferi'nin 110. Yılın'da anlamlı ziyaret

Haber Merkezi

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