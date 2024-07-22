Kayseri polisi teröre geçit vermiyor

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ ve DEAŞ terör örgütü soruşturmalarında toplam 10 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri tarafından 14-21 Temmuz tarihleri arasında terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2 ve DEAŞ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 8 şahıs olmak üzere toplamda 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.