Sekidağı'nda korkutan yangın: söndürüldü

Yahyalı İlçesi Sekidağı’nda dün henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple yükselen alevleri görenler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri ve Yahyalı Belediyesi’nin sosyal medyadan yapmış olduğu çağrıyla çevrede yaşayan vatandaşlar yangına müdahale etti. Yangının çıkış sebebi itfaiye ekiplerinin hazırladığı rapor sonrası belli olacak.