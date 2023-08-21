Sekidağı'nda korkutan yangın: söndürüldü

 Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Sekidağı'nda dün yangın meydana geldi. Yahyalı Belediyesi'nin de yapmış olduğu çağrıyla vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verirken alevler kontrol altına alındı.

PAYLAŞ
  • 21.08.2023 10:58
  • Güncelleme: 21.08.2023 10:58
Sekidağı'nda korkutan yangın: söndürüldü

Yahyalı İlçesi Sekidağı’nda dün henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple yükselen alevleri görenler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri ve Yahyalı Belediyesi’nin sosyal medyadan yapmış olduğu çağrıyla çevrede yaşayan vatandaşlar yangına müdahale etti. Yangının çıkış sebebi itfaiye ekiplerinin hazırladığı rapor sonrası belli olacak.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor 2 maçta 2 puan topladı

Kayserispor 2 maçta 2 puan topladı

Kayserispor'un ilk golünü Mame Thiam attı

Kayserispor'un ilk golünü Mame Thiam attı

Mahalle buluşmaları Hisarcık ve Kıranardı ile devam etti

Mahalle buluşmaları Hisarcık ve Kıranardı ile devam etti

'Cinsiyet ve Fıtrat Bozucular Cezalandırılsın'

'Cinsiyet ve Fıtrat Bozucular Cezalandırılsın'

Başkan Işık: 'Kocasinan Belediyesi 'miras yedi' gibi ne bulursa satıyor'

Başkan Işık: “Kocasinan Belediyesi 'miras yedi' gibi ne bulursa satıyor”

Kayserili güreşçi Azat dünya üçüncüsü oldu

Kayserili güreşçi Azat dünya üçüncüsü oldu

Çok Okunanlar
1
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

3
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

4
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

5
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

6
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor deprem bölgesine 250 konut yaptıracak

Kayserispor deprem bölgesine 250 konut yaptıracak

Motorin gelen zamla birlikte 40 liraya yaklaştı

Motorin gelen zamla birlikte 40 liraya yaklaştı

DAHA FAZLA
Kocası tarafından silahla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

Kocası tarafından silahla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

Kayseri'den depremzedelere anlamlı destek

Kayseri’den depremzedelere anlamlı destek

Veteriner hekimler, 1 gün iş bıraktı

Veteriner hekimler, 1 gün iş bıraktı

Depremzede yazar 6 Şubat'ı unutulmaz kıldı

Depremzede yazar 6 Şubat'ı unutulmaz kıldı

Çay Bağları'na 'çok özel' güvenlik kamerası

Çay Bağları'na 'çok özel' güvenlik kamerası