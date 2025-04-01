Bir çocuğun yaralandığı bıçaklı kavganın zanlısı iki çocuk yakalandı
Uğurevler Mahallesi'nde meydana gelen ve M.A.S.'ın (14) yaşamını yitirdiği bıçaklı kavgada olayın şüphelisi 2 kardeş adliyeye sevk edildi.
Dün Kocasinan İlçesi Uğurevler Mahallesi 21’inci Cadde üzerinde bulunan parkta meydana gelen bıçaklı kavgada M.A.S. (14) göğsüne aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan M.A.S. kurtarılamadı. Olayın şüphelisi 2 çocuk olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda A.E.(15) ve M.E. (14) kardeşler yakalanarak gözaltına alındı. İki kardeş emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi.