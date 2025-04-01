  • Haberler
  • Asayiş
  • Bir çocuğun yaralandığı bıçaklı kavganın zanlısı iki çocuk yakalandı

Bir çocuğun yaralandığı bıçaklı kavganın zanlısı iki çocuk yakalandı

Uğurevler Mahallesi'nde meydana gelen ve M.A.S.'ın (14) yaşamını yitirdiği bıçaklı kavgada olayın şüphelisi 2 kardeş adliyeye sevk edildi.

Bir çocuğun yaralandığı bıçaklı kavganın zanlısı iki çocuk yakalandı

Dün Kocasinan İlçesi Uğurevler Mahallesi 21’inci Cadde üzerinde bulunan parkta meydana gelen bıçaklı kavgada M.A.S. (14) göğsüne aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan M.A.S. kurtarılamadı. Olayın şüphelisi 2 çocuk olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda A.E.(15) ve M.E. (14) kardeşler yakalanarak gözaltına alındı. İki kardeş emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Aşkın Genç Uçtu: 'İmamoğlu'nun 40 milyonun üzerinde oy alması kaçınılmaz'
Aşkın Genç Uçtu: 'İmamoğlu’nun 40 milyonun üzerinde oy alması kaçınılmaz”
Kayseri'de 8 operasyon kapsamında 9 şahıs tutuklandı
Kayseri'de 8 operasyon kapsamında 9 şahıs tutuklandı
Kayseri'de Fetö terör operasyonunda 8 şahıs hakkında işlem yapıldı
Kayseri'de Fetö terör operasyonunda 8 şahıs hakkında işlem yapıldı
Sahte alkol, emtia ve silah ele geçirildi, 16 aranan şahıs yakalandı
Sahte alkol, emtia ve silah ele geçirildi, 16 aranan şahıs yakalandı
İlim Hikmet Vakfı mensupları bayramlaşmada buluştu
İlim Hikmet Vakfı mensupları bayramlaşmada buluştu
Para geçmeyen Dost Market bayram'da yüzleri güldürdü
Para geçmeyen Dost Market bayram'da yüzleri güldürdü
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!