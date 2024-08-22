Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Yerköy - Kayseri Hızlı Tren Hattı Düver Şantiyesinde incelemelerde bulunacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 Ağustos Cuma Günü (yarın) Kayseri ziyareti kapsamında Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Düver Şantiyesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek projede gelinen son durumu değerlendirecek. Bakan Uraloğlu, burada gerçekleştireceği basın açıklaması ile projenin durumu hakkında son bilgileri kamuoyu ile paylaşacak. Uraloğlu, ardından Kayseri Valiliği’ni ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı ziyaret edecek ve ardından Ticaret, Sanayi, Borsa Odaları; Organize Sanayi Bölgeleri Başkanları ve Belediye Başkanları ile İstişare Toplantısı gerçekleştirecek. Bakan Uraloğlu, AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarını ziyaretinin ardından ise Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binasında incelemelerde bulunacak.



Bakan Uraloğlu, Türkiye’de bütün illere olduğu gibi Kayseri’yi de yatırımlar ile donattıklarını belirterek, “Kayseri ilimize de yatırım anlamında çok önemli projeler kazandırdık. Bunlardan birisi de Kayseri Havalimanımızın yeni terminal binası ve apronu. Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Projemizde de çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu hattımız da tamamlandığında Kayseri hızlı tren konforu ve güvencesi ile Ankara’ya bağlanmış olacak.” dedi.

