Semt pazarında rekor sarmısağın elinde

Kayseri’de vatandaşlar alışveriş için semt pazarının yolunu tutuyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Perşembe Pazarı’nda da sonbaharın gelmesiyle tezgahlardaki yaz ürünleri yerini kış ürünlerine bırakmaya başladı. Pazar tezgahlarında ise; elmanın kilosu 35 lira ile 50 lira arası, armudun kilosu 25 lira ile 65 lira arası, mandalinanın kilosu 35 lira ile 40 lira arası, üzümün kilosu 40 lira ile 50 lira arası, muzun kilosu 55 lira ile 60 lira arası, domatesin kilosu 30 lira ile 40 lira arası, salatalığın kilosu 35 lira ile 40 lira arası, sarımsağın kilosu 100 lira ile 150 lira arası, biberin kilosu 40 lira ile 60 lira arası, karnabaharın kilosu 30 lira ile 60 lira arası, limonun kilosu 30 lira ile 35 lira arası, patlıcanın kilosu 15 lira ile 20 lira arası, kabağın kilosu 30 lira ile 40 lira arası, patatesin kilosu 10 lira ile 16 lira arası, soğanın kilosu 10 lira ile 15 lira arası, kırmızı lahananın kilosu 15 lira ile 25 lira arası, yeni dünyanın kilosu 25 lira ile 65 lira arası, yeşil fasulyenin kilosu 40 lira ile 50 lira arası, lahananın kilosu 50 lira ile 60 lira arası, değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Öte yandan çileğin kilosu 60 liradan, mantarın kilosu 120 liradan, narın kilosu 25 liradan, havucun kilosu 20 liradan, keleğin kilosu 50 liradan, kavun 25 lira ile 80 lira arası, karpuz 16 liradan, yeşil fasulye 20 liradan, semizotu 10 liradan, marul 10 liradan, maydanoz 15 liradan, ıspanak 10 liradan, roka 15 liradan, pırasa 30 liradan satışa sunuluyor.