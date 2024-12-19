Semt pazarlarında kış meyveleri ucuzluyor

Kayseri’de vatandaşlar alışveriş için semt pazarının yolunu tutuyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Perşembe Pazarı’nda yoğunluk yaşanırken pazar tezgahlarında; domatesin kilosu 35 lira ile 50 lira arası, biberin kilosu 25 lira ile 70 lira arası, portakalın kilosu 20 lira ile 25 lira arası, ayvanın kilosu 10 lira ile 20 lira arası, salatalığın kilosu 40 lira ile 50 lira arası, patatesin kilosu 10 lira ile 20 lira arası, elmanın kilosu 25 lira ile 40 lira arası, muzun kilosu 35 lira ile 45 lira arası, narın kilosu 35 lira ile 40 lira arası, soğanın kilosu 25 lira ile 30 lira arasında, kabağın kilosu 30 lira ile 35 lira arası fiyatlarla alıcı buluyor.

Öte yandan turp 35 liradan, maydonoz 10 liradan, kivi 50 liradan, patlıcan 20 liradan, ıspanak 20 liradan, mantar 100 liradan, hurma 25 liradan liradan satılıyor.