''Sen Bende Eksiksin Kudüs'' Oyunu 20 Ocak'ta
Tek perdelik 'Sen Bende Eksiksin Kudüs' oyunu 20 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da Melikgazi Tiyatro salonunda sahnelenecek.
Arife Güler Kaftancı'nın yazdığı ve yönettiği Sen Bende Eksiksin Kudüs Oyunu, Birlik Vakfı Kayseri Şubesi, Genç Birlik Kayseri, MTTB Kayseri Şubesi, Beytülmakdis Derneği ve Jayseri Filistinle Dayanışma Platformu desteği ile Kayseri'de sahnelenecek.
Sen Bende Eksiksin Kudüs Oyunu 20 Ocak'ta saat 19.00'da Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonunda Filistindeki soykırıma dikkat çekmek için sahnelenecek.
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