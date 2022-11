Sert yükselişten sonra düşen altın yatay seyrini koruyor

Uzun vadede yatırım aracı olan altın sert bir yükseliş yapmıştı. Yükseliş sonrası tekrar düştü. Yeni haftaya sakin başlayan altın, yatay seyrini koruyor.

Altın piyasasını değerlendiren Sarraf İhsan Gülderdi, “Bildiğiniz üzere 10 gün öncesinde altında ani bir yükseliş olmuştu. Son 10 gündür de biraz satıcı olduğu aşikâr. Yani fiyatların aşağı yönlü hareket ettiğini gördük. Satışlar geldi. Burada kar satışları söz konusu oldu. Zaten her sert yükselişin bir düşüşü oluyor. Bu da son 7-8 gündür etkisini gösterdi. Bana sorarsanız bu bir düzeltme. Ama ilerleyen günlerde altının tekrar toparlanacağını, çeyrek altının rahatlıkla 2 bin lirayı göreceğini yatırım tavsiyesi olmadan söyleyebilirim. Şu anda Kapalı Çarşıda 1060 liradan has altın, 1020 liradan 22 ayar altın, 1750 liradan çeyrek altın işlem görmekte. Dolar 18,70 seviyesinde euro ise 19,40 seviyesinde şu an da işlem görmekte” ifadelerini kullandı.

‘FED’İN FAİZ KARARINI TAKİP EDECEĞİZ’

Türkiye Merkez Bankası'nın faiz indirme kararının döviz kurunu çok etkilemediğini söyleyen Sarraf Gülderdi, “Dolar-euro paritesinin bu seyirde devam edeceğini ön görüyoruz. Bildiğiniz üzere Merkez Bankasının faiz kararı vardı. Faizleri zaten tekli hanelere indireceğini 7-8 ay öncesinden söylemişti. Nitekim de 9,5’e kadar düşürdü. 150 baz puanlık bir düşüş meydana geldi. Döviz üzerinde fazla bir etki yaratmadı. Çünkü, bu aylar öncesinden bilinen bir haberdi. Piyasalar ona göre beklentiyi satın aldı. Seyir bu seviyelerde devam edebilir. ONS bölgesinde yukarı yönlü hareketler olacak. Bundan sonra FED’in faiz kararlarını takip edeceğiz” şeklinde konuştu.

Güncel altın ve döviz fiyatları ise şu şekilde;

Çeyrek altın: 1750 TL

22 ayar altın: 1020 TL

Has altın: 1060 TL

Dolar: 18,70 TL

Euro: 19,40 TL