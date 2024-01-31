Tüm alanlarda yüzde 21’lik bir fiyat güncellemesi sağladık buna göre 05 kilometre diye tabir ettiğimiz en yakın mesafemiz bin 200 TL olarak güncellenmiştir” dedi.

2023-2024 yılı servis ücretlerine zam geldi. Yapılan fiyat güncellemelerinin her alanda ciddi kayıplar yaşattığını ve yüzde 30’luk bir müşteri kaybı yaşadıklarını dile getiren, Kayseri Minibüscüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay; “Bilindiği üzere okul ve servis araçlarımız bu dönem özellikle artan tüm maliyetlerden dolayı tüm ülke genelinde olduğu gibi şehrimizde de ufak bir fiyat güncellemesi yapmak durumunda kaldık. Özellikle akaryakıtta olan maliyetler ve asgari ücrete gelen fiyat güncellemesi şoför çalıştıran esnaf zanaatkarımızı ciddi derecede zor durumda bırakmıştır. Fiyat güncellemesi bizim arzu ettiğimiz bir şey değil çünkü her alanda ciddi derecede bir kayıpla karşı karşıya kalıyoruz gerek öğrenci gerekse personel araçları için de aynı şeyler geçerli oluyor çünkü 3 yıl önce taşımış olduğumuz öğrenci ile şimdiki sayılara baktığımız zaman belki yüzde 30’luk bir kayıpla karşı karşıya kalıyoruz insanların alım gücü düşüyor bu da bizi derinden etkiliyor. Bunu da mesleğin sürdürülebilirliği açısından son derece tehlike olarak görüyoruz. Tüm alanlarda yüzde 21’lik bir fiyat güncellemesi sağladık buna göre 05 kilometre diye tabir ettiğimiz en yakın mesafemiz bin 200 TL olarak güncellenmiştir” dedi.

Yeni fiyat tarifesi şu şekilde:

Mesafe: 0-5 km 1. Bölge, aylık 1200 TL, yıllık 10.800 TL, cumartesi ilavesi 375 TL

Mesafe: 0-10 km 2. Bölge 1290 TL, yıllık 11.610 TL, cumartesi ilavesi 385 TL

Mesafe: 0-20 km 3. Bölge 1360 TL, yıllık 1240 TL, cumartesi ilavesi 405 TL

Mesafe: 0-30 km 4. Bölge 1585 TL, yıllık 14.265 TL, cumartesi ilavesi 425 TL

30 km üzeri (km başına) 25 TL