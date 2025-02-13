Sevgililer Gününde, 'tüketime değil sevgiye odaklanın'

14 Şubat Sevgililer Günü için çiçekçilerde yoğunluk devam ediyor. Talebin fazla olduğunu ve fiyatların da en uygun 75 liradan başladığını belirten Çiçekçi Metehan Taflı, “Yoğunluk başlamış durumda şu an oldukça fazla talep var, siparişimiz birikti ayrıca vatandaşlarımız için her bütçeye uygun çiçek fiyatı bulunuyor. 75 liradan bin 500 lira ile 5 bin liraya kadar müşterilerin bütçelerine göre çiçek yapabiliyoruz. Şu anda en çok satılan buketlerimiz ‘senden önce senden sonra’ buketlerimiz oluyor” diye konuştu.

14 Şubat sevgililer gününün gelmesiyle birlikte akla ilk gelen hediyelerden bir tanesi de çiçekler oluyor. Talep fazla olduğu için 14 Şubat’a 1 gün kala çiçekçilerde de yoğunluk başlamış durumda. Peki bu çiçekler hangi fiyat aralığında satışa sunuluyor?

‘HER BÜTÇEYE UYGUN ÇİÇEK HAZIRLANIYOR’

Çiçekçi Metehan Taflı, en uygun çiçek fiyatının 75 liradan başladığını belirterek “Yoğunluğumuz başlamış durumda şu an oldukça fazla talep var, siparişimiz birikti her bütçeye uygun çiçek fiyatı bulunmaktadır. 75 liradan 1500-5000’e kadar müşterilerin bütçelerine göre çiçek yapabiliyoruz. Şu anda birazda fiyatlardan dolayı vatandaşımız yapay çiçeğe yönlenmiş durumda. Canlı çiçekler 100-150 lira bandında tek yapay gül’ü biz 75 liraya yapıyoruz. Bunun dışında farklı seçeneklerde bulunmakta; Orkideler, kutu güller, aranjmanlar ve farklı buket çiçekler yapıyoruz. Geçen yıla kıyasla fiyatlar yüzde 100 etkilendi fakat biz vatandaşlarımıza bu fiyatları yansıtmamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.



‘SENDEN ÖNE SENDEN SONRA BUKETLERİNE TALEP YOĞUN’

‘Senden önce senden sonra' çiçeklerine bu yıl talebin yoğun olduğunu ifade eden Çiçekçi Metehan Taflı, “Şu anda en çok satılan buketlerimiz senden önce senden sonra buketlerimiz oluyor, ayıcık buketlerimiz, tek gül ve 41 güllü buketlerimiz var 41 kere maşallah anlamında karışık aranjman şeklinde ve kutu içerisinde yapıyoruz buketlerimiz en çok giden buket türlerinden oluyor” şeklinde konuştu.