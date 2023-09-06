Seyir halindeki araç devrildi: bir kişi yaralandı

Mimarsinan Kasabası yolunda seyir halindeki bir aracın devrilmesi sonucunda bir kişi yaralandı.

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  • 06.09.2023 02:14
  • Güncelleme: 06.09.2023 02:14
Seyir halindeki araç devrildi: bir kişi yaralandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Kasabası yolunda kaza meydana geldi. Seyir halindeki bir araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. 
Yaralı, sağlık ekipleri tarafından ilkyardımın yapılmasının hastaneye sevk edildi.

1ha

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