Seyir halindeki TIR alev aldı

Yangın, Özvatan ilçesi yol ayrımı Lalebeli Geçidi mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki TIR henüz bilinmeyen sebeple alev aldı. TIR sürücüsü alevleri fark ederek araçtan inmesiyle itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. TIR’ın ön kısmında büyük oranda maddi hasar meydana gelirken yangında can kaybı olmadığı bildirildi. Yangının çıkış sebebi ise ekiplerin hazırladığı rapor sonrasında belli olacak.