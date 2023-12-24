Yazarlar Birliği Kadın Şairlerinden Şiir Sohbeti

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı Meral Bulut Hanım'ın, kadın şair ve yazar üyeleriyle birlikte on beş günde bir düzenledikleri "Bir Şiir, Bir Konuk"adlı sohbet etkinliğinde kadın şairler birbirinden güzel ve anlamlı şiirlerinden oluşan birer şiir demeti sundular.

Kayseril kadın şair ve yazarlardan Bilge Çalıcı, Meral Bulut, Emişe Altun, Sema Sade, Durdane Bozkaya , Mehmet Küçük Aysel Şen Fındık, Gülderen Çetin ve program sunucusu şair, yazar Şenay Özkan Özkan'ın katılımları ile gerçekleşen programda birbirinden güzel şiirler hanım şairler tarafından seslendirildi.