Seyyid Burhanettin Türbesi'nde sınav yoğunluğu

Kayseri’de Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek adayların yakınları Seyyid Burhaneddin Hazretleri’nin Türbesi’ne giderek dua etti.

Yarın tüm Türkiye’de Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşanacak. Yarın ve pazar günü gerçekleştirilecek sınavlara, Kayseri’den 23 bin 939’u 12. sınıf olmak üzere toplamda 56 bin 480 aday katılacak. YKS sınavına girecek adayların yakınları Seyyid Burhaneddin Türbesi’ne akın etti. Burada Yasin-i Şerif okuyan vatandaşlar, sınava girecek yakınları için dua etti. Çocuğu sınava gireceği için dua etmeye türbeye gelen Hatice Özdemir, "Buraya özellikle maneviyatı yaşamak için geldik. Kızımın da yanında olmak istedim. Duamızı ettik. İnşallah hayırlısını diledik. Bütün gençlerimiz için de hayırlısı olsun" şeklinde konuştu. Torununun yarın sınava gireceğini ve rahatlaması için türbeye geldiklerini söyleyen Nursen Yıldırım ise, "Torunumun üniversite sınavına hazırlık süreci bayağı yorucu oldu. Kendisi için de bizim için de stresli oldu. Şimdi manevi olarak rahatlaması ve sınava kendine daha çok güvenerek girmesi için Seyyid Burhaneddin Hazretleri’ne geldik. Duamızı yaptık. Allah hem benin torunuma hem de bütün sınava girenlerin hakkında hayırlısını versin" dedi.

Bir diğer vatandaş Mümine Öğredik de, "Türbeye dua etmeye geldim. Torunum yarın üniversite sınavına girecek. Ona dua etmek için geldim. İnşallah bütün adayların hepsine de dua ediyorum. Sınavlarının güzel geçmesini diliyorum" şeklinde konuştu.