SGK Oymaağaç'ta arsa satacak

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kayseri Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü tarafından verilen ilanla, Kocasinan ilçesine bağlı Oymaağaç Mahallesi’nde bulunan arsanın satılacağı duyuruldu.

Arsa satışı için verilen ilanda, “Tapu kaydı Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Oymaağaç Mahallesi, 16409 Ada, 4 Parselde kayıtlı 4.801,23 metrekare yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın 16004/160041 hissesi (480,12 m2). Değerleme konusu taşınmaz Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Oymaağaç Mahallesi, Kamışlık Mevkii, 16409 Ada, 4 Parsel adresinde yer alan arsa vasıflı taşınmazdır. Değerlemeye konu taşınmaz gelişmekte olan bölgede konumlu olup çevresinde boş arsalar, 1-2 sınai amaçlı yapılar bulunmaktadır. Bölge Kocasinan Belediyesi sınırlarında olup yeterli altyapı olanaklarına sahip durumdadır. Taşınmazın yakın çevresinde Metalsan Sanayi Sitesi, Tarım Kredi Kooperatifi, Otomotivciler Sitesi, Hz. Hatice Camii yer almaktadır. Bölgeye ulaşım sorunu bulunmayıp özel araçlarla ulaşım sağlanabilmektedir. Değerleme konusu taşınmazın yer aldığı parsel, Kocasinan Belediyesi Uygulama İmar Planına göre 1/1000 ölçekte Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında kalmakta olup Emsal: 0,50 ve Yençon: n(serbest) yapılaşma şartlarına sahip olduğu bilgisi alınmıştır. Kocasinan Belediyesi İmar Müdürlüğünde yapılan incelemede taşınmaza ait dosya, mimari proje, olumsuz evrak, tutanak ve zabıt kaydı bulunmamaktadır. Değerleme konusu taşınmaz arsa niteliğinde olup üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır. Parsel geometrik olarak amorf şekle yakındır. Parselin sınırlarını belirleyici bir unsur bulunmamaktadır. Topografik olarak düz ve eğimsiz bir zemine sahiptir. Parselin güneydoğu yönde imar paftasında bulunan 15 metrelik yola yaklaşık olarak 43 metre cephesi, kuzeydoğu yönde imar paftasında bulunan 15 metrelik yola yaklaşık 75 metre cephesi bulunmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 1. Kat İhale Konferans Salonu’nda düzenlenecek ihalenin birinci satışı 16 Ekim Çarşamba günü saat 09.00-09.05 arasında, ikinci satışı ise 23 Ekim Çarşamba günü saat 09.00-09.05 olarak bildirildi.