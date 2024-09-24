Kayseri'de okuyan yabancı öğrencilerin TEKNOFEST başarısı

TEKNOFEST ULUSLARARASI VE LİSELER ARASI İNSANSIZ HAVA ARACI YARIŞMALARI ÖDÜL TÖRENİ KAHRAMANMARAŞ’TA YAPILDI

Adana’da 2-6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinin (TEKNOFEST) bir adımı olarak Kahramanmaraş’ta düzenlenen Uluslararası ve Liseler arası İnsansız Hava Aracı Yarışmaları büyük ilgi gördü. Gerçekleştirilen yarışmalarda, Türkiye genelinden katılan gençler teknolojiye olan ilgilerini ve yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

TÜBİTAK tarafından "TEKNOFEST 2024" kapsamında Kahramanmaraş’ta düzenlenen Uluslararası İHA yarışlarında başarılı olup dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenen törenle verildi. Bu kapsamda Kayseri’de okuyan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin oluşturduğu takım birçok yerli takımı geride bırakarak üst sıralarda yer almayı başardı.

KAYSERİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ TEKNOFEST TAKIMI

FİNALDE KAYSERİ’Yİ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE TEMSİL ETTİ

Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi 2023-2024 yılı faaliyetleri içerisinde yer alan ve Teknofest Projesi olarak başlayan İnsansız Hava Aracı (İHA) yapımı projesi, Teknofest yarışmalarında final hakkı kazanmıştı.

“Medeniyetin Burçları İHA Takımı”nın birçok aşamadan geçerek geldiği, final yarışmaları sonunda da hedefini gerçekleştirerek Teknofest’in final yarışmalarında da başarı sağladı. Başarılı olmak amacıyla yoğun bir şekilde çalışmalarına devam eden İHA takımı iki bini aşkın takım arasında ilk 31’e girerek, önümüzdeki yıllar için büyük bir ümit vaat ettiğini göstermiş oldu.

Kayseri’de okuyan Yabancı Uyruklu Öğrenciler için de bu başarı ilk olma özelliğini taşıdığı için büyük önem taşıyor. Öğrenciler önümüzdeki yıl yapılacak olan yarışmalara şimdiden hazırlanacaklarının altını çizdiler. Ve kendilerine rehberlik eden hocalarına ve Medeniyetin Burçları Derneği yöneticilerine teşekkür ettiler.