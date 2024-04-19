Himmetdede'de iki araç çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı
Kayseri'de 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada S.Y., hayatını kaybederken 1'i ağır yaralı 2 sürücü ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Kocasinan İlçesi Himmetdede Mahallesi güzergahında meydana geldi. 2 araç birbiriyle çarpıştı. Otomobillerden biri kazanın etkisiyle evin bahçesine girdi.
Kazayı görenler durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
Sağlık ekipleri S.Y.’nin yaşamını yitirdiğini belirlerken 1’i ağır yaralı 2 sürücü de Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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