Sıcak havalarda mideye dikkat

Gastroentoloji Uzmanı Mustafa Kaplan, havaların ısınması ile soğuk olduğu için tüketilen ve gazlı içeceklerin mide rahatsızlıklarına iyi gelmediğini söyleyerek, 'Gazlı içecekleri özellikle reflüsü bulunan hastalara önermiyoruz' dedi.

Sıcak havalarda mideye dikkat
Kayseri GündemEditör

Gastroentoloji Uzmanı Mustafa Kaplan, havaların ısınması ile soğuk olduğu için tüketilen ve gazlı içeceklerin mide rahatsızlıklarına iyi gelmediğini söyleyerek, “Gazlı içecekleri özellikle reflüsü bulunan hastalara önermiyoruz” dedi.

Gazlı içecekleri özellikle reflüsü olan kişilere tavsiye etmediklerini söyleyen Doç. Dr. Mustafa Kaplan, “Bu hastaların mide kapağında gevşeklik olduğu ve mide asidinin yukarı doğru taştığını düşünürsek, hastanın dışarından ekstra gazlı içecek tüketmesi durumunda reflü şikayetleri artacaktır. Bunun yerine hastaların bolca su tüketmelerini tavsiye edebiliriz. Asitli içecekler midedeki gastrit durumunu belirgin bir şekilde artırmaktadır. Biz hastalara endoskopi yaptığımız zaman hastaların düzensiz beslenmesi bağlı olarak reflü, gastrit ve buna bağlı ülser gibi durumların arttığını görmekteyiz. O nedenle bu hastaların bu içecekleri kısıtlamalarını tavsiye ediyoruz. Biz hastalara mideleri ile ilgili tavsiye verirken bunları da özellikle diyet kısmında belirtiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Asitli içecek yerine su için”

Yaz aylarında vatandaşları gazlı içecek yerine su içmeyi öneren Kaplan; "Sıcak havalarda hastaların sıvı ihtiyacı belirgin bir şekilde artmaktadır. Bunu mutlaka dışarından karşılamaları gerekir. Bu hastaların asitli içeceklerden ziyade asit içeriği olmayan su gibi sıvıları tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Sıcak havalarda besinlerin bozulması hızlandığı için bu kişiler dışarından yemeklerde mide ve bağırsağı bozacak şeylere daha fazla yatkınlık göstermektedir. Onun için mümkünse dışarıdan bozulma imkanı olan şeyleri tüketmemelerini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

İHA
Kayseri Gündem

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